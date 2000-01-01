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Израильского активиста BDS депортируют из Канады | Фото:07.06 09:40   MIGnews.com

Израильского активиста BDS депортируют из Канады

Израильский участник движения за бойкот, отчуждение и санкции (BDS) пытался получить убежище в Канаде в качестве беженца, но потерпел неудачу.

Его депортируют обратно на историческую родину после того, как он использовал последнюю возможность апелляции в декабре, сообщает Rabble.ca.

38-летний Гилад Пас живет в Монреале с 2016 года. До отъезда из Израиля он работал в неправительственной организации Amnesty International Israel и в партии "Мерец".

Мужчина утверждал, что искал убежища в Канаде, так как боялся, что его ожидает "политическое преследование" на родине.

В 2017 году Израиль принял закон, запрещающий въезд в страну активистам, поддерживающим движение BDS. Генеральный консул Зив Нево Кульман охарактеризовал заявление Паса как "нелепое".

Канадская миграционная служба пока что не принуждает израильтянина немедленно выехать из страны из-за ограничений на поездки во время пандемии коронавируса COVID-19.


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