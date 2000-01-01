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Начальник полиции Дубая призвал к нормализации с Израилем | Фото:07.06 07:43   MIGnews.com

Начальник полиции Дубая призвал к нормализации с Израилем

Генерал Дахи Хальфан Тамим, бывший руководитель полиции Дубая, призвал к нормализации отношений с Израилем.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"По правде говоря, бессмысленно не признавать Израиль. Израиль – это страна, основанная на науке, знаниях, процветании и прочных отношениях со всеми развивающимися государствами. Кто те люди, которые не признают позицию Израиля? Откуда, по вашему мнению, пришли евреи? С Гавайев?" – написал он.

Генерал также пояснил, что нормализация отношений с Израилем позволит Катару прекратить быть доверенным лицом террористов.

"С того момента, как государства Персидского залива нормализуют свои связи с Израилем, работа Катара в качестве доверенного лица для террористических организаций прекратится. Известно, что Катар все еще поддерживает ХАМАС и имеет отношения с Израилем. Так что же мешает нам поддерживать с ними нормальные отношения", – добавил он.

Тамим отметил, что Израиль хочет долгосрочного мира и безопасности. Сам начальник полиции совсем не против.

"Все арабские страны, эмираты и Саудовское королевство принимают Израиль. Они хотят заключить мир с Израилем. Когда это произойдет, Катар не будет нуждаться в боевиках. Его территория больше. Война закончится", – констатировал геренал.


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