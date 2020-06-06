07.06 07:22 MIGnews.com

Тель-Авив: протестующие против суверенитета перекрыли центр

ההפגנה בת"א נגד הסיפוח: עם סיום המחאה בכיכר רבין כמה מפגינים נשארו במקום והפרו את הסדר תוך חסימת צירי תנועה@ittaishick @sharonidan pic.twitter.com/RVFvJH4YIv — כאן חדשות (@kann_news) June 6, 2020

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Несколько тысяч человек, протестовавших против распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию, перекрыли несколько центральных улиц в Тель-Авиве вечером 6 июня.В ходе столкновений с полицией арестованы пять человек.На митинге “против аннексии” выступили члены Кнессета от Объединенного Арабского Списка и Мерец.Лидер Мерец Ницан Горовиц заявил: “Аннексия - военное преступление. Преступление против мира, преступление против демократии, преступление, которое обойдется нам большой кровью. Всех нас постигнет несчастье - и евреев, и арабов”.Глава Объединенного Арабского Списка Айман Уда в видеообращении к собравшимся заявил: "Мы стоим на развилке. Одна дорога ведет к объединенному обществу с реальной демократией и гражданским равенством для арабских граждан. Вторая дорога ведет к ненависти, насилию и апартеиду”.