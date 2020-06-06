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Тель-Авив: протестующие против суверенитета перекрыли центр 07.06 07:22   MIGnews.com

Тель-Авив: протестующие против суверенитета перекрыли центр

Несколько тысяч человек, протестовавших против распространения израильского суверенитета на Иудею и Самарию, перекрыли несколько центральных улиц в Тель-Авиве вечером 6 июня.

В ходе столкновений с полицией арестованы пять человек.

На митинге “против аннексии” выступили члены Кнессета от Объединенного Арабского Списка и Мерец.

Лидер Мерец Ницан Горовиц заявил: “Аннексия - военное преступление. Преступление против мира, преступление против демократии, преступление, которое обойдется нам большой кровью. Всех нас постигнет несчастье - и евреев, и арабов”.

Глава Объединенного Арабского Списка Айман Уда в видеообращении к собравшимся заявил: "Мы стоим на развилке. Одна дорога ведет к объединенному обществу с реальной демократией и гражданским равенством для арабских граждан. Вторая дорога ведет к ненависти, насилию и апартеиду”.




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