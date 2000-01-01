Четырех депутатов Арабского Списка отправили в изоляцию
После того, как коронавирусом заболел депутат Объединенного Арабского Списка Сами Абу Шхаде, было проведено эпидемиологическое расследование в Кнессете. По его результатам еще четыре члена фракции, в том числе, ее глава, Айман Ада и скандально известная Хизба Язбак отправлены на карантин. Также на карантине - главная “феминистка” Кнессета Аида Тома Сулейман и депутат Мтанес Шехадех.
В дополнение к этому два директора фракции и четверо гостей Кнессета отправлены на карантин.
Между тем генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович объявил, что из-за роста количества зараженных по всей стране, а также выявления инфицированных в самом Кнессете, пленарные заседания будут проводиться в ограниченном формате. Среди прочего, на этой неделе будет принят закон о грантах в помощь бизнесам, пострадавшим от коронавируса.
Сахарович также пообещал: “Комитет Кнессета будут проводить заседания только с разрешения спикера. 7 июня пройдут заседания комитета по финансам, комитета по законодательству и комитета по регламенту”.
На заседании финансового комитета будет обсуждаться воздействие коронавируса на экономику. В комитет по законодательству обсудят “норвежский закон”.
Секретарь правительства Цахи Браверман предложил проверить всех депутатов на коронавирус. 34 министра правительства Израиля могут быть проверены уже после заседания кабинета утром 7 июня сказала Браверман.