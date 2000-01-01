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Четырех депутатов Арабского Списка отправили в изоляцию 07.06 07:07   MIGnews.com

Четырех депутатов Арабского Списка отправили в изоляцию

После того, как коронавирусом заболел депутат Объединенного Арабского Списка Сами Абу Шхаде, было  проведено эпидемиологическое расследование в Кнессете. По его результатам еще четыре члена фракции, в том числе, ее глава, Айман Ада и скандально известная Хизба Язбак отправлены на карантин. Также на карантине - главная “феминистка” Кнессета Аида Тома Сулейман и депутат Мтанес Шехадех.

В дополнение к этому два директора фракции и четверо гостей Кнессета отправлены на карантин.

Между тем генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович объявил, что из-за роста количества зараженных по всей стране, а также выявления инфицированных в самом Кнессете, пленарные заседания будут проводиться  в ограниченном формате. Среди прочего, на этой неделе будет принят закон о грантах в помощь бизнесам, пострадавшим от коронавируса.

Сахарович также пообещал: “Комитет Кнессета будут проводить заседания только с разрешения спикера. 7 июня пройдут заседания комитета по финансам, комитета по законодательству и комитета по регламенту”.

На заседании финансового комитета будет обсуждаться воздействие коронавируса на экономику. В комитет по законодательству обсудят “норвежский закон”.
Секретарь правительства Цахи Браверман предложил проверить всех депутатов на коронавирус. 34 министра правительства Израиля могут быть проверены уже после заседания кабинета утром 7 июня сказала Браверман.


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