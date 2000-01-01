Иран может разрабатывать ракетную программу, - Небензя
Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором напомнил о праве независимой страны Иран разрабатывать ракетные и космические программы.
"Утверждения США о том, что иранские ракеты-носители якобы способны доставлять ядерное оружие, не являются обоснованными... Иран никогда не обладал ядерным оружием, не обладает им сейчас... Однако эта страна имеет полное право пользоваться возможностями, которые открывают космическая наука и техника. Ни резолюция 2231 СБ ООН, ни Совместный всеобъемлющий план действий не ограничивают права и возможности Ирана разрабатывать национальные ракетные и космические программы", - говорится в сообщении IRNA.