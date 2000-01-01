Властям Японии советуют забрать у РФ четыре острова
Японские власти должны отказаться от идеи получить два острова Южных Курил, нужно требовать все четыре, заявил в статье для портала Wedge Infinity японский политолог и журналист Юкио Касияма. Он подчеркнул, что Япония должна показать всему миру, что не отступит со своих позиций.
Касияма подчеркнул, что Россия твердо стоит на своей позиции и отрицает право Японии получить хотя бы два острова. О том, что два острова Южных курил станут япоснкими, было указано в "Синей книге по внешней политике", и 21 мая глава МИД РФ Сергей Лавров выступил против данного положения. Россия обладает суверенитетом над островами согласно итогам Второй мировой войны, подчеркивал Лавров, пишет AviaPRO.
"Ранее я уже неоднократно писал, что считаю вариант возврата двух островов ошибочным и что Россия вряд ли пойдёт даже на него", - отметил Касияма. Но такую позицию Японии он считает "бесплодной". Россия не откажется от своих позиций, что и подчеркивают слова Лаврова. Поэтому нужно вернуться к требованию о возвращении всех четырех островов (Шикотана, Хабомаи, Итурупа и Кунашира – ред.) сразу, подчеркивает японский политолог.