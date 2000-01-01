Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Властям Японии советуют забрать у РФ четыре острова 08.06 08:30   MIGnews.com

Властям Японии советуют забрать у РФ четыре острова

Японские власти должны отказаться от идеи получить два острова Южных Курил, нужно требовать все четыре, заявил в статье для портала Wedge Infinity японский политолог и журналист Юкио Касияма. Он подчеркнул, что Япония должна показать всему миру, что не отступит со своих позиций.

Касияма подчеркнул, что Россия твердо стоит на своей позиции и отрицает право Японии получить хотя бы два острова. О том, что два острова Южных курил станут япоснкими, было указано в "Синей книге по внешней политике", и 21 мая глава МИД РФ Сергей Лавров выступил против данного положения. Россия обладает суверенитетом над островами согласно итогам Второй мировой войны, подчеркивал Лавров, пишет AviaPRO.

"Ранее я уже неоднократно писал, что считаю вариант возврата двух островов ошибочным и что Россия вряд ли пойдёт даже на него", - отметил Касияма. Но такую позицию Японии он считает "бесплодной". Россия не откажется от своих позиций, что и подчеркивают слова Лаврова. Поэтому нужно вернуться к требованию о возвращении всех четырех островов (Шикотана, Хабомаи, Итурупа и Кунашира – ред.) сразу, подчеркивает японский политолог.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:22
Редактор NYT уволен за призыв ввести войска
09:17
Полиция сбежала от участников протеста в Лондоне
08:46
Иран готовится к конфликту с Израилем в Сирии - отчет
08:35
Нетаниягу опубликовал благодарственные письма уборщиц жене
08:12
Возле посольства США в Иерусалиме протестуют против расизма
08:08
Вендетта в Рамле. Подробности
08:02
Полицейское управление Миннеаполиса будет расформировано
07:52
El Al продлил запрет на полеты
07:35
В Тель-Авиве - больше новых зараженных, чем в Иерусалиме
07:16
Главный раввин России заражен коронавирусом
07:06
Протесты против расизма в Берлине: сотни задержанных
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:20
Франция: штраф до 750 евро за выброшенный окурок
04:45
Алексея Панина попросили уйти с похорон Михаила Кокшенова
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  