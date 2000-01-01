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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:08.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Протесты в Тель-Авиве увенчались пением палестинского гимна. В социальных сетях распространились видео, снятые по окончании митинга противников аннексии в городе Тель-Авив. По окончании мероприятия на Кикар Рабин был исполнен гимн “Палестины” “Билади”.

В память о Джордже Флойде: в Тель-Авиве встали на колени. На митинге против аннексии в Тель-Авиве выступила генеральный директор движения Шакед Морг. Она обратилась к присутствовавшим с пламенным призывом: “Мы живем в мире, где человеческие существа теряют жизни из-за ненависти и расизма.

Три журналиста Гаарец поддержали погромы в Америке. Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль сообщает о том, что три журналиста Гаарец и дочернего издания The Marker поддерживают массовые “протесты против системного расизма в Америке”.

Либерман: Мы обязаны продолжать борьбу за малый бизнес. Сегодня, 7 июня, состоялось специальное заседание парламентской фракции НДИ, которое прошло в зале торжеств East Tel Aviv.

Бессмысленно не признавать Израиль. Israel Hayom публикует, что бывший начальник полиции Дубая, генерал-лейтенант Дахи Халфан Тамим вызвал оживленную полемику в социальных сетях.

Полицейский ударил протестующего на митинге в Тель-Авиве. Во время демонстрации в Тель-Авиве против аннексии Западного берега в субботу, 6 июня, сотрудник полиции ударил протестующего по лицу. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.


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