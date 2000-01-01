07.06 21:09 MIGnews.com
Покойного лидера "Исламского джихада" похоронили в Дамаске
Террористическая группа "Исламский джихад" похоронила своего бывшего лидера Рамадана Шалаха в воскресенье, 7 июня, в Сирии.
По словам источника, 62-летний глава террористов скончался
в Ливане в субботу, 6 июня.
В заявлении из Газы говорится, что организация прощается с "великим лидером, историю которого ... мы помним со времен основания движения".
В субботу вечером глава Палестинской администрации Махмуд Аббас почтил память Шалаха, заявив, что палестинский народ "потерял великую национальную фигуру", сообщает информационное агентство WAFA.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что "глубоко страдает" от потери Шалаха, которые боролся за "священное палестинское дело" и Иерусалим.
Шалах возглавлял "Исламский джихад" с 1995 по 2018 год, а покинул пост после тяжелого инсульта. В "Исламском джихаде" утверждали, что он был отравлен израильскими спецслужбами.
В 2003 году Шалах был одним из восьми палестинских боевиков, обвиненных в Соединенных Штатах в 53 преступлениях, связанных с терроризмом.
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