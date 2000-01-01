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Шакед: даже Рабин не признал палестинское государство | Фото:07.06 19:17   MIGnews.com

Шакед: даже Рабин не признал палестинское государство

Аелет Шакед (Ямина) снова подвергла критике намерения правительства осуществить "сделку века" Трампа, предполагающую создание палестинского государства.

Она заявила, что "даже правительство Рабина не признало палестинское государство. Кто-то, утверждающий, что является представителем правого крыла, определенно не должен признавать такое образование".

"В течение года новый американский президент может вернуться к обещаниям нынешней администрации в том, что касается этого плана", - отметила Шакед. "Как будто, Нетаниягу создает правую коалицию, чтобы покончить с ней, когда посчитает нужным", - продолжила она.

По её словам, Ямина не поддержит сделку, согласно которой "в самом сердце Израиля появится террористическая организация".

"Если сделка предполагает создание палестинского государства, нет, спасибо", - сказала она. "Мы продолжим расширять движение поселений, как и до сих пор, и все будет хорошо".


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