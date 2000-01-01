07.06 19:17 MIGnews.com

Шакед: даже Рабин не признал палестинское государство

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Аелет Шакед (Ямина) снова подвергла критике намерения правительства осуществить "сделку века" Трампа, предполагающую создание палестинского государства.Она заявила, что "даже правительство Рабина не признало палестинское государство. Кто-то, утверждающий, что является представителем правого крыла, определенно не должен признавать такое образование"."В течение года новый американский президент может вернуться к обещаниям нынешней администрации в том, что касается этого плана", - отметила Шакед. "Как будто, Нетаниягу создает правую коалицию, чтобы покончить с ней, когда посчитает нужным", - продолжила она.По её словам, Ямина не поддержит сделку, согласно которой "в самом сердце Израиля появится террористическая организация"."Если сделка предполагает создание палестинского государства, нет, спасибо", - сказала она. "Мы продолжим расширять движение поселений, как и до сих пор, и все будет хорошо".