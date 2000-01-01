07.06 15:50 MIGnews.com

Бессмысленно не признавать Израиль

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Israel Hayom публикует, что бывший начальник полиции Дубая, генерал-лейтенант Дахи Халфан Тамим вызвал оживленную полемику в социальных сетях. Он опубликовал серию твитов, где призвал государства Персидского залива и весь арабский мир признать, что они хотят установить открытые дипломатические отношения с Израилем.В серии твитов которые, распространились за считанные минуты, Тамим написал: «Правда в том, что бессмысленно не признавать Израиль.Израиль - это страна, построенная на науке, знаниях, процветании и прочных отношениях со всеми развивающимися странами. Кто те люди, которые не признают международный статус Израиля? Откуда они думают, что евреи пришли? С Гавайев?"В другом твите Тамим призвал арабский мир официально оформить отношения с Израилем.«Как только государства Персидского залива нормализуют свои отношения с Израилем, роль Катара в качестве доверенного лица для террористических организаций будет прекращена», - написал он, имея в виду тесные связи Дохи с террористической группировкой, управляющей сектором Газа.«Известно, что Катар поддерживает ХАМАС и по-прежнему поддерживает отношения с Израилем. Так что же мешает нам иметь нормальные отношения с ним Израилем? Еврейское государство, продолжил он, хочет долгосрочного мира и безопасности. Я поддерживаю это. Все арабские страны, ОАЭ и Королевство Саудовская Аравия принимают Израиль. Они хотят помириться с Израилем. Когда это произойдет, Катар больше не будет нуждаться в войсках на своей территории. Война закончится », - говорится в сообщении.Тамим, в настоящее время заместитель начальника полиции, известен как полицейский, который разоблачил связь спецслужб Моссада с убийством в 2010 году соучредителя бригад Иззадина аль-КассамаМахмуда аль-Мабхух в столице ОАЭ.Он также известен как резкий критик палестинцев и ярый сторонник президента США Дональда Трампа.