07.06 14:57 MIGnews.com

Либерман: Мы обязаны продолжать борьбу за малый бизнес

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Сегодня, 7 июня, состоялось специальное заседание парламентской фракции НДИ, которое прошло в зале торжеств East Tel Aviv.Место проведения было выбрано неслучайно: залы торжеств, как и многие другие мелкие бизнесы – одна из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. В заседании приняли участие индивидуальные предприниматели, владельцы баров и ресторанов, спортивных клубов и студий, салонов красоты, компаний по перевозке и других небольших бизнесов, стоящих, к сожалению, перед перспективой скорого закрытия.Депутат кнессета Одед Форер, выступивший от имени НДИ инициатором создания штаба индивидуальных предпринимателей, на протяжении нескольких месяцев встречается с владельцами малых бизнесов, собирает информацию о проблемах отрасли с тем, чтобы донести их до кнессета и правительства. В своем выступлении Одед Форер указал на систематическое невыполнение минфином собственных обещаний. В частности, это касается ссуд под государственные гарантии и фондов компенсации предпринимателям.Лидер НДИ Авигдор Либерман отметил главную проблему нынешнего кризиса: у правительства нет четкого плана, нет реальной заинтересованности в спасении малого бизнеса, и это оставит сотни тысяч израильтян без работы и возможности прокормить свои семьи. Государство на протяжении всего кризиса отмахивается от малого бизнеса.Выступавшие на совещании предприниматели поблагодарили Одеда Форера за то, что он оказался единственным политиком, поднявшим голос в защиту малого бизнеса.Завершая встречу, Авигдор Либерман, заявил, что партия Наш дом Израиль продолжит бороться с бюрократами за интересы тех, кто хочет работать и зарабатывать на достойную жизнь.Фото: пресс-служба НДИ