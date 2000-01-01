07.06 14:46 MIGnews.com

Нетаниягу: смерть аль-Халака – настоящая трагедия

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Смерть 32-летнего аутиста Ияда аль-Халака, застреленного сотрудниками МАГАВ 30 мая в Старом Городе, была трагедией.Такое заявление на открытии заседания правительства в воскресенье, 7 июня, сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу."То, что случилось, было трагедией. Это был человек с ограниченными возможностями, с аутизмом, несправедливо подозреваемый", – сказал Нетаниягу.По его словам, правительство и весь Израиль скорбят вместе с семьей несправедливо убитого Ияда. Также в ходе заседания выступил министр обороны Бенни Ганц, выразивший сожаление по поводу смерти аль-Халака. Он уверен, что расследование будет проведено быстро.