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Нетаниягу: уровень заражения резко растет 07.06 13:16   MIGnews.com

Нетаниягу: уровень заражения резко растет

В начале еженедельного заседания правительства Израиля премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил о тревожной эпидемиологической обстановке, сложившейся в стране.

Нетаниягу сообщил, что завтра, 8 июня, он намерен созвать “кабинет коронавируса” и “обсудить шаги, необходимые для победы над эпидемией”.

Нетаниягу сказал: "Мы нейтрализуем последствия вспышки инфекции в еврейской Гимназии в Иерусалиме и в других школах - но, одновременно с этим видим ясный рост случаев заболевания во многих частях страны и среди разных групп населения. Любой, кто говорит, что опасности вообще не было, или что ее нет сейчас поддерживает поведение, представляющее опасность для здоровья общества и для жизней многих людей”.

Нетаниягу добавил: “Частично явное увеличение количества случаев заражения, которое мы наблюдаем в Израиле восьми последних дней - последствия политики ослабления ограничений и открытия экономики.  Это и ожидалось. Но говорил и продолжаю повторять: Вирус - здесь.  Это - не моя или чья-то еще выдумка.  Те страны, которые недооценили масштаб опасности  и следовали очень либеральной политике в конце концов, были вынуждены ввести те же ограничения, которые мы ввели сразу - после того, как у них умерли тысячи людей”.

Нетаниягу также сообщил об “обнадеживающих признаках” восстановления экономики: “Появились первые обнадеживающие признаки. Мы открываем бизнесы, открываем рестораны. Иногда открываем больше, чем стоит. Нам придется жить в рутине коронавируса продолжительное время.  Без масок, гигиены и социального дистанцирования мы не сможем достичь наших целей и восстановить экономику”.


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