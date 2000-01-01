07.06 13:01 MIGnews.com

Демонстрация в Тель-Авиве: Рабину было бы стыдно

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Обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль опубликовал комментарии в связи с вчерашней демонстрацией левых на Кикар Рабин в Тель-Авиве.Мероприятие продемонстрировало серию режущих глаз противоречий. На нем призывали к “разрешению конфликта по формуле два государства для двух народов” - но можно было видеть практически только палестинские флаги. На нем выступали против аннексии, но держали лозунги “я задыхаюсь с 1948 года”. Участники уверяли, что протестуют “ради израильских национальных интересов и защиты еврейского большинства, но тон задавал Объединенный Арабский Список.Речь не идет просто о группе людей с серьезными душевными проблемами, речь не идет о нескольких проблемных лозунгах демонстрантов. Речь идет о постыдном, противоестественном альянсе, вопросе, который был в фокусе последних трех выборных кампаний, вопросе Нетаниягу. Кроме ненависти к Нетаниягу ничто не объединяет Еш Атид, Объединенный Арабский Список и НДИ.Все противники аннексии предпочитают Палестину Израилю? - Определенно нет. Речь идет именно о том противоестественном альянсе, который прошлой весной предложил блок Кахоль Лаван. Оправдывает ли политический конец Нетаниягу союз с советником Арафата, сторонниками террора и нападений на солдат ЦАХАЛа? Ашкенази и Ганц осознали, что партия с именем, на котором начертан флаг Израиля, не может сидеть рядом с Арабским Списком, гордо разворачивающим палестинский флаг.Это не только “вопрос об одиночном голосовании”. Настанет день после Нетаниягу - и через несколько лет их спросят о том, что они делали в альянсе с Хибой Язбек. Некоторые члены оппозиции, которая не осуждает эту демонстрацию, определенно те из них, кто выступила на митинге - Ницан Горовиц и Мейрав Михаэли осознают, что дорога в правительство не пролегает через Кикар Рабин. Человек, именем которого названа эта площадь, в жизни бы не показался на подобной демонстрации. Рабину было бы за них стыдно.