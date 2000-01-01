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Нетаниягу: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие | Фото:07.06 14:04   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие

Иран продолжает нарушать свои обязательства и ограничения по ядерной сделке.

Соответствующее заявление в воскресенье, 7 июня, сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на открытии заседания правительства.

"В эти выходные Иран отказался предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии доступ к секретным объектам", – заявил Нетаниягу.

Глава израильского правительства также добавил, что смертоносный коронавирус COVID-19 не снижает решимость государства действовать против агрессии Ирана.

"Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие", – констатировал Нетаниягу.


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