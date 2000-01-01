07.06 14:04 MIGnews.com
Нетаниягу: Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие
Иран продолжает нарушать свои обязательства и ограничения по ядерной сделке.
Соответствующее заявление в воскресенье, 7 июня, сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на открытии заседания правительства.
"В эти выходные Иран отказался предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии доступ к секретным объектам", – заявил Нетаниягу.
Глава израильского правительства также добавил, что смертоносный коронавирус COVID-19 не снижает решимость государства действовать против агрессии Ирана.
"Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие", – констатировал Нетаниягу.
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