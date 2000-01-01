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Три журналиста Гаарец поддержали погромы в Америке 07.06 12:03   MIGnews.com

Три журналиста Гаарец поддержали погромы в Америке

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль сообщает о том, что три журналиста Гаарец и дочернего издания The Marker поддерживают массовые “протесты против системного расизма в Америке”.

Сегаль пишет: “До настоящего времени три журналиста Гаарец - The Marker выразили поддержку насильственным протестам в Америке (включая линчи, массовое мародерство и вооруженные грабежи) и призывают к подобным акциям в Израиле. Это пока меньше, чем количество журналистов, поддерживающих метание камней, выражающих симпатии убийцам и выражающих понимание тем, кто ведет вооруженную борьбу против Израиля”.


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