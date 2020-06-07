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`Системное насилие` полиции на митинге в Тель-Авиве 07.06 11:16   MIGnews.com

"Системное насилие" полиции на митинге в Тель-Авиве

Фотокорреспондент газеты Гаарец Томер Аппельбаум, побитый на демонстрации левых против аннексии в Тель-Авиве превратился в знаменитость.

Аппельбаум дал интервью все основным израильским телеканалам. Он рассказал: “Если бы я сам снимал этот инцидент - получилась бы стандартная картинка ареста с применением жестокого насилия. Я такое сотни раз уже снимал. Когда идешь снимать такое, всегда знаешь - могут пихнуть оттуда или отсюда, на каждом этапе полицейские тебе говорят - стой здесь и не стой там, ты знаешь, что это работа, и тут, за полсекунды вдруг оказываешься на земле.  Совершенно нормальная процедура - я на земле, на мне - несколько копов, каждый меня бьет. Все присоединились к празднику. Послушайте со мной обращались также, как и с любым другим демонстрантом”.

В интервью каналу КАН Аппельбаум рассказал: “Так себя ведут полицейские при арестах на таких демонстрациях. Меня опрокинули на землю.Каждый, кто был вокруг, дал мне кулаком, это ничем не отличается от других демонстраций. 

Аппельбаум подчеркнул: “Разгон протестов всегда сопровождается излишним насилием. Мне неясно, почему необходимо прибегать к насилию в случае, если никто не оказывает сопротивления.



Кроме видео с избиением Аппельбаума, КАН продемонстрировал клип с избиением “молодого активиста” по имени Галь. Галь получил от полицейского кулаком по лицу и упал на землю. После этого ему понадобилось наложить шесть швов. Галь рассказывает: “ Я стоял с тремя друзьями на обочине. Полицейские начали нас теснить с тем, чтобы мы не вышли на дорогу. Внезапно я получил удар кулаком в лицо. Я упал на землю. Мне понадобилось несколько минут на то, чтобы прийти в себя. У меня пошла кровь”.


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