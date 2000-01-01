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Нетаниягу встретится с главами поселений в Иудее и Самарии | Фото:07.06 12:25   MIGnews.com

Нетаниягу встретится с главами поселений Иудеи и Самарии

В воскресенье, 7 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с главами поселений в Иудее и Самарии.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Стороны в очередной раз обсудят мирный план администрации президента США Дональда Трампа, в рамках которого Израиль распространит суверенитет над частями Западного берега.

Ранее Нетаниягу обещал, что план по аннексии будет осуществлен к 1 июля. На прошлой неделе, 2 июня, глава правительства уже встречался с главами Совета Иудеи и Самарии.


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