07.06 12:25 MIGnews.com
Нетаниягу встретится с главами поселений Иудеи и Самарии
В воскресенье, 7 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с главами поселений в Иудее и Самарии.
Об этом сообщают израильские СМИ.
Стороны в очередной раз обсудят мирный план администрации президента США Дональда Трампа, в рамках которого Израиль распространит суверенитет над частями Западного берега.
Ранее Нетаниягу обещал, что план по аннексии будет осуществлен к 1 июля. На прошлой неделе, 2 июня, глава правительства уже встречался с главами Совета Иудеи и Самарии.
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