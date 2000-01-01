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Мильчан заявил, что ему были `противны` просьбы Нетаниягу | Фото:07.06 10:03   MIGnews.com

Мильчан: Мне были противны просьбы четы Нетаниягу

Известный голливудский продюсер, родившийся в Израиле, Арнон Мильчан сказал следователям, что ему были противны просьбы о подарках, поступавшие от премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал.

Источники отмечают, что данное заявление Мильчан сделал во время допроса в рамках так называемого "Дела 1000".

Отвечая на вопрос следователей, дарила ли когда-либо ему подарки Сара Нетаниягу, Мильчан сказал: "Вы хотите, чтобы я от смеха катался по полу? Ответ – нет!".

А вот отвечая на такой же вопрос о главе государства, продюсер сказал: "А вы знаете его как человека, который дарит подарки?".

Напомним, "Дело 1000" является одним из трех коррупционных дел, по которым было рекомендовано предъявить обвинения Биньямину Нетаниягу.

В ходе расследования полиция пытается выяснить, получали ли премьер и его жена подарки от Мильчина, а также от австралийского промышленника Джеймса Пэкера на сумму 701 146 шекелей (195 000 долларов). Ресурс отмечает, что в основном речь идет о сигарах и шампанском.


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