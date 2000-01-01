07.06 15:36 MIGnews.com

“Зеленые” опередили партию Ангелы Меркель

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В Германии “Партия Зеленых” достигла рекордно высокого уровня поддержки, согласно опросам общественного мнения. И сейчас, исходя из данных последнего опроса ,”Зеленые” отстают всего на один процент от партии “Христианско-демократический союз” канцлера Ангелы Меркель.Стремительное продвижение “Зеленых” началось после того, как партия добилась серьезных результатов на выборах в Европарламент в прошлом месяце. Тогда она отбросила “Социал-демократическую партию Германии” на третье место.Согласно данным опроса Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, “Партия Зеленых” получила 26%. Это самый высокий показатель партии за всю историю социологических исследований с момента ее создания в 1991 году. В то время как рейтинг партии канцлера составляет 27%.