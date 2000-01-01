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Нетаниягу заявил, что ему отказывают в правосудии | Фото:07.06 08:45   MIGnews.com

Нетаниягу заявил, что ему отказывают в правосудии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг выразил протест генеральному прокурору за отказ отложить слушание до предъявления обвинения, заявив, что, поспешно проводя процесс, высший юридический орган отказал ему в правосудии и лишил возможности получить справедливый шанс защитить себя.

Об этом пишет The Times of Israel.

Нетаниягу попытался перенести слушания по трем делам о коррупции, но генеральный прокурор Авихай Мандельблит ранее в четверг отклонил прошение, которое было мотивировано тем, что в стране наблюдается политический кризис.

Глава правительства отметил, что поспешность в проведении первого судебного слушания получила больший приоритет, чем "потребность в установлении истины".

"Повторные выборы, которые были проведены беспрецедентно, являются исключительным событием, которое требует исключительного внимания со стороны правоохранительных органов в отношении даты слушания", - говорится в заявлении Нетаниягу.

Источники передают, что адвокаты Нетаниягу готовятся обжаловать решение юридического советника правительства.


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