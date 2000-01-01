Нетаниягу заявил, что ему отказывают в правосудии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг выразил протест генеральному прокурору за отказ отложить слушание до предъявления обвинения, заявив, что, поспешно проводя процесс, высший юридический орган отказал ему в правосудии и лишил возможности получить справедливый шанс защитить себя.
Нетаниягу попытался перенести слушания по трем делам о коррупции, но генеральный прокурор Авихай Мандельблит ранее в четверг отклонил прошение, которое было мотивировано тем, что в стране наблюдается политический кризис.
Глава правительства отметил, что поспешность в проведении первого судебного слушания получила больший приоритет, чем "потребность в установлении истины".
"Повторные выборы, которые были проведены беспрецедентно, являются исключительным событием, которое требует исключительного внимания со стороны правоохранительных органов в отношении даты слушания", - говорится в заявлении Нетаниягу.
Источники передают, что адвокаты Нетаниягу готовятся обжаловать решение юридического советника правительства.