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Либерман не поддержит Ганца на выборах 07.06 09:20   MIGnews.com

Либерман не поддержит Ганца на выборах

Правая политическая партия “Наш Дом-Израиль” не будет рекомендовать Бенни Ганца в качестве следующего премьер-министра Израиля, даже если “Кахоль Лаван” по завершению выборов 17 сентября получит больше мест в Кнессете, чем “Ликуд”. Об этом заявил глава партии Авигдор Либерман в эксклюзивном интервью Jerusalem Post.

“Нет никаких шансов, что я порекомендовал бы Ганца”, - сказал Либерман. "Он хороший парень. Я уважаю его. Но я не думаю, что у него есть реальный шанс сформировать правительство”. Лидер партии подчеркнул, что Ганц может сформировать только правое правительство, но “у него нет опыта работы в гражданском секторе”.

Либерман не исключил, что будет баллотироваться на выборах 17 сентября в качестве кандидата в премьер-министры. Он сказал, что для этого ему нужно будет увеличить общественную поддержку.


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