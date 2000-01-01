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Мэй освободила кресло премьера 07.06 21:46   MIGnews.com

Мэй освободила кресло главы партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Она останется на посту главы правительства, пока партия не выберет ее преемника.

Отставку подтвердила в своем заявлении парламентская группа консерваторов в Палате общин "Комитет 1922", пишет Reuters.

Мэй возглавляла консервативную партию с середины 2016 года.

Претенденты на пост лидера консерваторов представят свои кандидатуры 10 июня. Голосование по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнется в парламенте 13 июня. Ожидается, что новый премьер-министр изберут до 20 июня.


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