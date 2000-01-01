07.06 18:56 MIGnews.com

Иран обсудит пакт 2015 года: призыв Макрона не учтен

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Иран отверг призывы Франции к более широким международным переговорам по поводу своих ядерных и военных амбиций, заявив, что в пятницу он обсудит только существующий атомный договор 2015 года с мировыми державами.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил днем ​​ранее, что и Париж, и Вашингтон хотят прекратить разработку Тегераном ядерного оружия, и новые переговоры должны быть направлены на обуздание его программы по баллистическим ракетам и другие вопросы.Но в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что не будет проводиться никаких обсуждений, помимо пакта 2015 года, от которого в прошлом году отказался Президент США Дональд Трамп, поскольку он настаивал на ужесточении ограничений."В этих обстоятельствах обсуждение вопросов, выходящих за рамки соглашения приведет к дальнейшему недоверию среди оставшихся сторон, подписавших соглашение", – заявил официальный представитель МИДа Аббас Мусави.