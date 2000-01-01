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Антисемитка прошла на выборах в британский парламент | Фото:07.06 14:54   MIGnews.com

Антисемитка прошла на выборах в британский парламент

Результаты пятничного голосования показали, что кандидат от Лейбористской партии, которая ранее извинилась за то, что ей понравился антисемитский пост в социальных сетях, выиграла выборы в британский парламент.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Лиза Форбс с небольшим перевесом обошла кандидата от партии "Брексит" Майка Грина на выборах в четверг.

Ранее на этой неделе Форбс подверглась критике, когда выяснилось, что ей понравился пост на Facebook, в котором говорилось, что программа премьер-министра Великобритании Терезы Мэй была "программой сионистских рабовладельцев".

Она также оставила комментарий: "Мне очень понравилось читать этот пост о публикации, в которой излагалась теория заговора о том, что Моссад и ЦРУ стоят за террористической группировкой "Исламское государство".


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