Антисемитка прошла на выборах в британский парламент
Результаты пятничного голосования показали, что кандидат от Лейбористской партии, которая ранее извинилась за то, что ей понравился антисемитский пост в социальных сетях, выиграла выборы в британский парламент.
По данным издания, Лиза Форбс с небольшим перевесом обошла кандидата от партии "Брексит" Майка Грина на выборах в четверг.
Ранее на этой неделе Форбс подверглась критике, когда выяснилось, что ей понравился пост на Facebook, в котором говорилось, что программа премьер-министра Великобритании Терезы Мэй была "программой сионистских рабовладельцев".
Она также оставила комментарий: "Мне очень понравилось читать этот пост о публикации, в которой излагалась теория заговора о том, что Моссад и ЦРУ стоят за террористической группировкой "Исламское государство".