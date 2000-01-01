Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Шантаж как оберег от налогов, или Компромат на Лапида 07.06 12:52   MIGnews.com

Олигарх нанял Black Cube, чтобы шпионить за Лапидом

Один из самых богатых людей Израиля, Идан Офер, нанял разведывательно-аналитическую компанию Black Cube в 2014 году. Магнат преследовал цель добыть компромат на Яира Лапида, лидера альянса “Кахоль Лаван”. Информация была представлена 12-м каналом израильского телевидения, в журналистском расследовании программы “Увда”.

Магнат Офер владеет активами в области судоходства и горнодобывающей промышленности. Лапид создал консультационный совет, который собрался повысить налоги на его прибыльную компанию по добыче природных ресурсов в Средиземном море. Офер нанял Black Cube, чтобы опозорить Лапида и членов консультацинного совета, и продолжить уклоняться от высоких налогов.

Пресс-секретарь Офера подтвердил, что контракт с агентством был заключен в течение короткого периода. Но он подчеркнул, что в конечном итоге Офер не воспользовался услугами Black Cube. Пресс-секретарь заявил, что компания собирала доказательства только из открытых источников. Black Cube факт сотрудничества отрицает.

Лапид в ответ на происходящее заявил, что не может быть побежден таким способом и “продолжит работать, не боясь никого”.

Компания бывших израильских разведчиков привлекла внимание международного сообщества тем, что якобы работает над дискредитацией чиновников администрации Обамы, которые помогли договориться о ядерном соглашении с Ираном.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:21
На юге Швеции раздался мощный взрыв, 25 пострадавших
14:03
Израиль закупит 74 вагона у Bombardier
13:45
Shufersal будет импортировать говядину из Польши
13:12
Эпидемия венерических болезней – из-за приложений знакомств
12:45
Банк Израиля возобновил покупку иностранной валюты
12:24
Узбекистан отменил фотовыставку из-за слова "Иерусалим"
12:20
Палестинские министры повысили себе зарплату на 67%
12:03
Врач скорой: некоторые женщины заслуживают изнасилования
11:47
Опять «нефть в обмен на продовольствие»?
11:26
ХАМАС пытался ввезти материалы для изготовления ракет
11:16
Изнасиловавший и убивший израильскую студентку признал вину
11:05
DC Dyke March приветствуют палестинские флаги на параде
10:45
Злоумышленник ограбил два банка, вооружившись авокадо
10:25
Отчет: За атакой на танкеры стоит государственный субъект
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus