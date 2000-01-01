07.06 12:52 MIGnews.com

Олигарх нанял Black Cube, чтобы шпионить за Лапидом

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Один из самых богатых людей Израиля, Идан Офер, нанял разведывательно-аналитическую компанию Black Cube в 2014 году. Магнат преследовал цель добыть компромат на Яира Лапида, лидера альянса “Кахоль Лаван”. Информация была представлена 12-м каналом израильского телевидения, в журналистском расследовании программы “Увда”.Магнат Офер владеет активами в области судоходства и горнодобывающей промышленности. Лапид создал консультационный совет, который собрался повысить налоги на его прибыльную компанию по добыче природных ресурсов в Средиземном море. Офер нанял Black Cube, чтобы опозорить Лапида и членов консультацинного совета, и продолжить уклоняться от высоких налогов.Пресс-секретарь Офера подтвердил, что контракт с агентством был заключен в течение короткого периода. Но он подчеркнул, что в конечном итоге Офер не воспользовался услугами Black Cube. Пресс-секретарь заявил, что компания собирала доказательства только из открытых источников. Black Cube факт сотрудничества отрицает.Лапид в ответ на происходящее заявил, что не может быть побежден таким способом и “продолжит работать, не боясь никого”.Компания бывших израильских разведчиков привлекла внимание международного сообщества тем, что якобы работает над дискредитацией чиновников администрации Обамы, которые помогли договориться о ядерном соглашении с Ираном.