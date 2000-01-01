07.06 09:11 MIGnews.com

Шок ХАМАСа: Израиль использует ситуацию вокруг Катара

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террористическая организация ХАМАС сообщила, что она “ в шоке” от кампании бойкота и преследований, развернутой арабскими государствами в отношении эмирата Катар.В ответ на заявление МИДа Саудовской Аравии, потребовавшего от Катара разорвать связи с ХАМАСом и “Братьями-Мусульманами” ХАМАС заявил: “Эти высказывания шокируют палестинский народ, арабскую и мусульманскую нацию, а Израиль использует эти заявления ради того, чтобы совершать новые нарушения прав человека в отношении палестинцев”.Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвиняют Катар в “поддержке террористов”. Катар отвергает обвинения.