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07.06 09:11   MIGnews.com

Шок ХАМАСа: Израиль использует ситуацию вокруг Катара

Террористическая организация ХАМАС сообщила, что она “ в шоке” от кампании бойкота и преследований, развернутой арабскими государствами в отношении эмирата Катар.

В ответ на заявление МИДа Саудовской Аравии, потребовавшего от Катара разорвать связи с ХАМАСом и “Братьями-Мусульманами” ХАМАС заявил: “Эти высказывания шокируют палестинский народ, арабскую и мусульманскую нацию, а Израиль использует эти заявления ради того, чтобы совершать новые нарушения прав человека в отношении палестинцев”.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвиняют Катар в “поддержке террористов”. Катар отвергает обвинения.
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