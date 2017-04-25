07.06 08:38 MIGnews.com

Шакед: расследовать военные преступления Шоврим Штика

דין יששכרוף, דובר ארגון שוברים שתיקה - מודה בפה מלא בביצוע עבירות פליליות חמורות עליהן לא נחקר ולא הועמד לדין. >> pic.twitter.com/7b6cFEazNd — עד כאן - Ad Kan (@adkanorg) April 25, 2017

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Министр юстиции Аелет Шакед обратилась к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с требованием начать расследование против пресс-представителя организации “Шоврим Штика” Дина Иссахарова.Иссахоров два месяца назад появился в клипе, где рассказывал о “беспричинной” атаке против палестинца.Шакед требует расследовать данный инцидент, потому что если то, что говорит Иссахоров соответствует действительности - речь идет о военном преступлении, которое необходимо наказать по всей строгости закона. Шакед заявила: Пресс-представитель Шоврим Штика утверждает, что “порвал палестинца” без причин. Если этого не было, то государство должно официально сказать, что этого не было”.