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Шакед: расследовать военные преступления Шоврим Штика 07.06 08:38   MIGnews.com

Шакед: расследовать военные преступления Шоврим Штика

Министр юстиции Аелет Шакед обратилась к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту с требованием начать расследование против пресс-представителя организации “Шоврим Штика” Дина Иссахарова.

Иссахоров два месяца назад появился в клипе, где рассказывал о “беспричинной” атаке против палестинца.




Шакед требует расследовать данный инцидент, потому что если то, что говорит Иссахоров соответствует действительности - речь идет о военном преступлении, которое необходимо наказать по всей строгости закона. Шакед заявила: Пресс-представитель Шоврим Штика утверждает, что “порвал палестинца” без причин. Если этого не было, то государство должно официально сказать, что этого не было”.
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