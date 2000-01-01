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`Эрдоган исламизирует Европу, но все это игнорируют` | Фото: U.S. Department of State/Flickr07.06 08:31   MIGnews.com

"Эрдоган исламизирует Европу, но все это игнорируют"

Несмотря на договора Анкары с Брюсселем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает исламизацию Европы, наводняя ее как турецкими, так и иммигрантами из других мусульманских стран, уверен экс-министр обороны Израиля Моше Яалон.

"Эрдоган намеренно исламизирует Европу, но люди это игнорируют. Это целенаправленная исламизация", - заявил он интервью The Times of Israel.

Яалон назвал три течения "исламского экстремизма, которые стремятся к мировой гегемонии": "возглавляемые Эрдоганом "Братья-мусульмане", шиитский ислам Ирана и суннитский исламский халифат.

Стратегия Эрдогана заключается в трансфере беженцев и мигрантов с Ближнего Востока в Европу путем "государственного дотирования" их перемещения, утверждает Яалон. Бывший министр напомнил о том, что один греческий чиновник рассказал ему о марокканце, который всего за пятьдесят долларов купил рейс из Марокко в Стамбул, а оттуда добрался до Греции по морю на резиновой лодке.

"Это был субсидированный перелет. Но кто же его субсидировал? Их проталкивают в Европу", - сказал он в интервью.

Все тот же чиновник сказал Яалону о том, что Афины предоставили турецкой разведке список из 1 224 турок, которые нелегально попали в Европу, но Анкара отказалась признать свою причастность к этому факту.

"Эрдоган действует как лидер "Братьев-мусульман", и хочет исламизировать Европу. Поэтому когда европейцы потребовали у него остановить этот поток, что он у них попросил взамен? Разрешить туркам ездить в Европу без виз. А что он сказал живущим в Европе туркам три недели назад? Увеличить рождаемость! Это исламизация Европы", - уверен Моше Яалон.

Вдобавок к этому Турция финансирует мечети и исламские культурные центры по всей Европе и в особенности на Балканах, сказал бывший министр обороны.

"Он хочет гегемонии и в Европе", - считает Яалон.
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