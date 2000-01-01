07.06 22:22 MIGnews.com

Министерство экономики объявляет войну завышенным ценам

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Министерство экономики во главе с министром Эли Коэном (“Кулану”) объявляет о серии мер, призванных бороться с неоправданно завышенными ценами на различные товары в Израиле. В новой программе минэкономики: прозрачность ценообразования, ограничение возможностей эксклюзивных импортеров, проверка договоров об исключительных правах на продажи, заключенных владельцами косметических супермаркетов, представленных в торговых центрах, принятие правил, облегчающих импорт косметики, поддержка разумного потребления и многое другое.О новой программе борьбы с завышенными ценами министр экономики Эли Коэн объявил в ходе специальной пресс-конференции в среду, 7 июня. “Предприниматели злоупотребляют своим лидирующим положением на рынке импорта международных марок и завышают цены. Мы выявим все просчеты местного рынка и исправим их”, - заявил министр, подчеркнув, что “израильский потребитель перестанет быть фраером, и мы не позволим наживаться на нем”.На пресс-конференции, помимо Эли Коэна, присутствовали представители руководства министерства экономики, включая генерального директора министерства Шая Рински, главу антимонопольного отдела Михаль Гальперин, руководителя Управления защиты потребителей Михаэля Атлана, главу Общества защиты потребителей Джоша Гольдшмида и других.Министерство экономики несколько месяцев назад заказало углубленное маркетинговое исследование, в рамках которого в 13 странах мира, включая Израиль, сравнивались средние цены на популярные международные марки. Сегодня были представлены результаты сравнения цен на туалетные принадлежности и косметические товары.“Потребительская корзина в Израиле на 19% дороже, чем в других странах OECD, - заявил Эли Коэн. - В то время как 50% израильских граждан зарабатывают меньше 7000 шекелей в месяц”.В ходе пресс-конференции были представлены данные, в соответствии с которым средняя корзина популярных предметов гигиены в Израиле на 48% дороже, чем в других странах.В частности, зубная паста в Израиле стоит, в среднем, на 33% дороже, чем за рубежом. Так, зубная паста Colgate, занимающая 58% рынка зубной пасты в Израиле, в еврейском государстве стоит на 49% дороже, чем в других странах. Марка Colgate Max White стоит в Израиле на 91% дороже, чем в других странах, а марка Colgate Max fresh - на 61% дороже. Объем рынка зубной пасты в Израиле - 185 миллионов шекелей в год, 90% товаров импортные.Дезодорант для женщин в Израиле обойдется на 42% дороже, чем за границей. К примеру, дезодорант Speed Stick в Израиле стоит на 52% дороже, чем в других странах, а Lady Speed Stick Gel - на 78% дороже. Дезодорант Dove в Израиле продается на 50% дороже, чем за рубежом, а Dove Original Spark - на 35% дороже. Объем рынка дезодоранта для женщин в Израиле составляет 65 миллионов шекелей в год, более 65% товаров - импортные.Дезодоранты для мужчин в Израиле продаются на 30% дороже, чем за рубежом. Так, дезодорант для мужчин Speed Stick на 60% дороже, чем аналогичный за границей, Speed Stick Power - на 69% дороже, Speed Stick Rush - на 51% дороже. Мужской дезодорант Gillette в Израиле продается на 55% дороже, чем за рубежом, Gillette Arctic Ice - на 48% дороже, Gillette Cool Wave - на 18% дороже. Интересно, что популярный дезодорант Axe в Израиле на 4% дешевле, чем в других странах. Объем рынка дезодоранта для мужчин составляет 78 миллионов шекелей в год, 88% товаров импортируют из-за рубежа.Бритвенные станки Gillette в Израиле дороже на 13%, чем за границей, некоторые марки дороже на 30%.В рамках исследования изучались средние цены за 2016 год на одинаковые товары в США, Германии, Нидерландах, Дании, Португалии, Франции, Греции, Великобритании, Новой Зеландии, Румынии, Чехии, Болгарии и Израиле.Для точного сравнения цены были скорректированы: убран НДС, учитывались цены в однотипных супермаркетах косметики и бытовой химии, был учтен уровень цен в соотношению к ВВП на душу населения в каждой стране, учли также разницу обменных курсов. После того, как результаты показали однозначный перекос не в пользу Израиля, руководство Минэкономики обратилось к эксклюзивным импортерам косметики и бытовой химии известных марок и попросило разъяснить принципы ценообразования. Представители ключевых импортеров приглашены также 16 мая на специальное заседание в министерстве экономики, где будет обсуждаться разница цен на одни и те же товары в Израиле и за рубежом.“Некоторые компании используют свою значительную долю на рынке не для конкуренции в пользу покупателей, а для получения завышенных прибылей. Они злоупотребляют географической оторванностью Израиля от стран-производителей. Эти факты, в дополнение к излишней регуляции рынка, за которую несут ответственность прежние правительства, повышают уровень концентрации рынка”, - отметил Эли Коэн.Для борьбы с завышенными ценами министерство экономики планирует ввести следующие меры:введение прозрачности ценообразования. Торговые сети будут обязаны указывать сравнительную таблицу цен на одни и те же товары в разных странах.публикация цен и поддержка сайтов и приложений, сравнивающих розничные цены для потребителей. Начиная с июля супермаркеты, торгующие косметическими товарами и бытовой химией, будут обязаны публиковать цены на свои товары и предоставлять их приложениям и сайтам, сравнивающим цены.продвижение системы лицензирования импортеров косметики в министерстве здравоохранения для расширения параллельного импорта.ограничение возможностей крупных импортеров. Глава антимонопольного отдела министерства экономики представит соответствующий законопроект.изучение договоров об исключительных правах на продажи в торговых сетях, расположенных в торговых центрах. Эти задачи также будут возложены на главу антимонопольного отдела министерства экономики.популяризация разумного потребления. Управление защиты прав потребителей займется повышением информированности потребителей.