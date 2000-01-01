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ЕС выделит 500 млн. евро на развитие обороны | Фото: Thinkstock07.06 21:49   MIGnews.com

ЕС выделит 500 млн. евро на развитие обороны

Европейская комиссия в среду, 7 июня, запустила новый оборонный фонд, призванный помочь странам-членам ЕС совместно развивать и приобретать более совершенные военные возможности.

В 2019 и 2020 годах ЕС предоставит 500 млн. евро на развитие обороны и приобретение оборонных мощностей. Ожидается, что к 2020 году эта цифра удвоится до 1 млрд. евро.

Еще 90 миллионов евро будут предоставлены для исследований в 2018 и 2019 годах.

К следующему году, как говорится в сообщении, Европейская комиссия предложит увеличить финансирование исследований до 500 миллионов евро в год, чтобы сделать ЕС "одним из крупнейших инвесторов в области исследований в области обороны в Европе".

После приближающегося выхода Великобритании из блока и стремления президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону в НАТО, европейские лидеры призвали к расширению сотрудничества между государствами-членами в области безопасности и обороны.

В прошлом месяце канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что континентальная Европа больше не может полагаться на США и Великобританию. Вместо этого она призвала страны ЕС "взять нашу судьбу в свои руки".

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в среду, 7 июня, что фонд обороны ЕС отмечает новую главу в оборонном сотрудничестве в рамках блока.

"Слишком долго мы слишком полагались на военную мощь других. Мы должны теперь воспользоваться моментом, чтобы взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность", - сказал он.

С появлением террористических атак, заявленных боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, на европейской земле, европейские страны стремятся решать растущие проблемы в сфере безопасности.

Неспособность Трампа подтвердить статью 5 договора НАТО, которая усиливает коллективную оборону, фактически обеспечила дополнительный импульс смелым планам Еврокомиссии по укреплению оборонного сотрудничества во всем блоке.
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