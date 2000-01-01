08.06 07:17 MIGnews.com

Германия призвала к решению кризиса в Персидском заливе

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в среду, 7 июня, призвал все стороны избегать дальнейшего наращивания кризиса, захватывающего Персидский залив, предостерегая, что разногласия между государствами Персидского залива могут ослабить борьбу коалиции под руководством США против боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS."Мы все - и это также мнение моего саудовского коллеги - заинтересованы в том, чтобы избежать дальнейшей эскалации, потому что регион уже сталкивается с большими напряжениями и проблемами", - сказал Габриэль после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.Габриэль сообщил репортерам, что крайне важно, чтобы все члены коалиции, борющейся против ISIS, запретили любое правительственное или частное финансирование террористических организаций.Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн в понедельник, 5 июня, заявили, что разрывают все связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и Ирана.Отвечая на вопрос о политике президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, Габриэль сказал, что Германия не поддерживает политику "чистой конфронтации" против Ирана.