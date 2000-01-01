07.06 17:03 MIGnews.com

Поддержка Катара в социальных сетях - уголовное преступление

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Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов выступил с заявлением, в котором сообщил, что отныне поддержка Катара в социальных сетях будет рассматриваться в качестве уголовного преступления.ОАЭ, тем самым, пошли на еще большую эскалацию кампании бойкота и давления против Катара, инициированную Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом.Генеральный прокурор заявил, что наказанием за поддержку Катара станет тюремное заключение на срок от трех до 15 лет и денежный штраф в размере 154 тысячи долларов.