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Поддержка Катара в социальных сетях - уголовное преступление 07.06 17:03   MIGnews.com

Поддержка Катара в социальных сетях - уголовное преступление

Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов выступил с заявлением, в котором сообщил, что отныне поддержка Катара в социальных сетях будет рассматриваться в качестве уголовного преступления.

ОАЭ, тем самым, пошли на еще большую эскалацию кампании бойкота и давления против Катара, инициированную Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом.

Генеральный прокурор заявил, что наказанием за поддержку Катара станет тюремное заключение на срок от трех до 15 лет и денежный штраф в размере 154 тысячи долларов.
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