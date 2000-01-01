08.06 04:36 MIGnews.com

Стройкомпании оштрафуют за нарушение правил безопасности

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Парламентская комиссия по труду и социальному обеспечению единогласно утвердила в среду, 7 июня, указ министерства социального обеспечения, позволяющий строительным инспекторам, обнаружившим нарушения правил безопасности на строительных объектах, накладывать на провинившихся подрядчиков штрафы в размере от 20.160 шекелей до 35.280 шекелей.В числе нарушений, которые будут караться штрафом: работа на падавшей лестнице без ее предварительной тщательной проверки, работы по сносу вразрез с детальным планом сноса, установка и использование механизированного подъемника-люльки без соответствующего разрешения и без тщательной проверки, отсутствие на объекте ответственного за соблюдение правил безопасности, отсутствие заграждений, предотвращающих падение, работы вблизи электропроводов без электрозащиты, монтаж и эксплуатация башенного крана без разрешения и предварительных проверок. Отмечается, что инспектор сможет накладывать штраф на месте, без необходимости дополнительных действий. Указ вступит в силу 1 января 2018 года.Министр труда и соцобеспечения Хаим Кац поприветствовал указ, отметив, что никто не желает вреда строительным подрядчикам, однако те обязаны контролировать соблюдение правил безопасности, чтобы рабочие не гибли на стройках. При этом он добавил, что в его ведомстве острый дефицит инспекторов по соблюдениям правил безопасности на стройках. “Похоже, государству не нужны инспекторы, у меня 22 вакантные ставки: ни один инженер не пойдет работать за 5000 шекелей”, - признал Кац.Представитель Всеизраильской ассоциации строителей Амир Хелер назвал штрафы неподъемными: “Некоторые подрядчики за месяц таких сумм не зарабатывают, - заявил он. - Руководить стройкой очень сложно, вначале нужно предупреждать нарушителей, давая им возможность исправить недочеты, и только потом наказывать. Иначе этот шаг ударит по самим строителям, которые лишатся работы”.Председатель комиссии депутат Эли Алалуф (“Кулану”) не согласился с ним. “Сколько можно искать оправдания невыполнению инструкций! - возмутился он. - Штрафов можно избежать попросту выполняя требования закона по соблюдению правил безопасности”. Вместе с тем, Эли Алалуф предложил возложить часть ответственности и на самих рабочих, осознанно пренебрегающих правилами безопасности.