Лавров о терактах в Тегеране: Террористы не успокаиваются
События в Тегеране подтверждают, что террористы не успокаиваются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Два нападения произошли в среду утром в столице Ирана: одно — у мавзолея имама Хомейни, второе — в парламенте Ирана. В ходе нападений в мавзолее и здании парламента подорвались два смертника. В результате двух атак погибли до 8 человек.
Ответственность за нападения в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
"То, что террористы не успокаиваются, подтверждается, к сожалению, по сути дела, ежедневно, включая сегодняшние теракты в Иране, ответственность за которые взяла на себя пресловутая ИГИЛ (ИГ)", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом.