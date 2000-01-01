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Лавров о терактах в Тегеране: Террористы не успокаиваются 07.06 15:55   MIGnews.com

Лавров о терактах в Тегеране: Террористы не успокаиваются

События в Тегеране подтверждают, что террористы не успокаиваются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Два нападения произошли в среду утром в столице Ирана: одно — у мавзолея имама Хомейни, второе — в парламенте Ирана. В ходе нападений в мавзолее и здании парламента подорвались два смертника. В результате двух атак погибли до 8 человек.
Ответственность за нападения в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

"То, что террористы не успокаиваются, подтверждается, к сожалению, по сути дела, ежедневно, включая сегодняшние теракты в Иране, ответственность за которые взяла на себя пресловутая ИГИЛ (ИГ)", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом.
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