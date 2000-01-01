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`Кто придумал преподавать писанину апологета террора?` | Фото: пресс-служба партии НДИ08.06 06:29   MIGnews.com

"Кто придумал преподавать писанину апологета террора?"

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер потребовал созвать экстренное заседание парламентской комиссии по образованию. Причиной данного требования стала ставшая достоянием общественности информация, что лектор юридического факультета Тель-Авивского университета преподает на своих лекциях "труды" шейха Юсуфа аль-Кардави, который призывал устроить евреям вторую Катастрофу и восхвалял Гитлера.

По словам парламентария, сам факт, что в чью-то в голову пришла безумная идея преподавать в университете, а тем более, израильском, писанину апологета террора и патологического антисемита, свидетельствует о том, что этот человек не имеет права быть преподавателем. А университет, который позволяет подобным лекторам обучать студентов, явно "сбился с пути", поэтому сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства.

"Я призываю руководство университета незамедлительно отстранить этого лектора от преподавания вследствие его очевидной неадекватности и профнепригодности. ВУЗ, предоставляющий трибуну подобному человеку, утрачивает моральное право обучать студентов в Государстве Израиль", - подчеркнул Одед Форер.

пресс-служба партии НДИ
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