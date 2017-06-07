Саудия: Иран следует покарать за поддержку терроризма
За считанные часы до атаки смертников ISIS в Тегеране министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Джубейр выступил с беспрецедентно жестким заявлением в отношении Ирана.
Через пять часов после заявлений саудовского министра началась комбинированная террористическая атака в Тегеране. Четверо террористов прорвались в здание иранского парламента с целью расстрелять депутатов. Одновременно был атакован мавзолей основателя исламской республики, имама Хомейни.
В мавзолее подорвалась смертница. В здании парламента несколько часов продолжалась перестрелка, сопровождавшаяся захватом заложников. В результате двух террористических инцидентов убиты 12 человек и 54 ранены. Подробно атака описана в материале "Тегеран: смертники в парламенте".
Джубейр, находящийся с официальным визитом в Париже заявил, что Иран “укрывает некоторых лидеров аль-Каиды”, а также лидеров некоторых других террористических организаций.
Джубейр потребовал, чтобы Иран прекратил вмешательств во внутренние дела государств Ближнего Востока.
Джубейр назвал Иран “спонсором терроризма номер один”.
Министр сказал, что Иран “последние 37 лет организовал атаки более чем 12 посольств”.
Джубейр также призвал власти Катара “изменить свою политику” и “прекратить поддержку экстремистских групп”.
Джубейр заявил, что причинение вреда Катару “не является саудовской политикой”, но его страна “должна сделать вынужденный выбор”.
Al-Arabia сообщает, что представитель французского правительства “потребовал полной прозрачности” от Катара и “выполнения эмиратом всех требований соседей”.