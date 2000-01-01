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ОАЭ: до 15 лет тюрьмы за симпатии Катару | Фото: Thinkstock07.06 13:52   MIGnews.com

ОАЭ: до 15 лет тюрьмы за симпатии Катару

Власти ОАЭ намерены наказывать всех, кто выражает солидарность с политикой Катара, и приговаривать их к тюремному заключению сроком до 15 лет, сообщила газета Gulf News со ссылкой на генпрокурора страны.

"Строгие и решительные действия будут предприняты в отношении тех, кто выражает солидарность или необъективно относится к Катару, а также в отношении тех, кто выступает против позиции ОАЭ, будь то в социальных сетях или в другой любой письменной, визуальной или устной форме", - цитирует издание генерального прокурора ОАЭ Хамада Саифа аш-Шамси.

Кроме тюремного срока, нарушителям грозит штраф в размере 500 тыс. дирхамов (порядка 135 тыс. долларов).

Напомним, что на данный момент Эмираты входят в число восьми мусульманских государств, которые разорвали дипломатические отношения с Катаром. Это Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Йемен, Мальдивы, Мавритания, Ливия. Кроме того, Иордания понизила уровень дипломатического представительства в Катаре и закрыла местный офис телеканала "Аль-Джазира".
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