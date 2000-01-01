07.06 13:28 MIGnews.com

Постпред США в ООН Никки Хейли прилетела в Израиль

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Израиль с трехдневным рабочим визитом прибыла постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, у которой запланированы встречи с высшим руководством страны, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Реувена Ривлина.Для Хейли – одной из самых ярый сторонниц Израиль в администрации Трампа и бесспорной любимицы произраильской общины Америки – это станет первым визитом в Еврейское государства с момента занятия ее должности в ООН в январе.Как ожидается, она отправится в Тель-Авив, побывает в мемориальном музее памяти жертв Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме, а также взгляд с высоты птичьего полета на границу Израиля с сектором Газа и ее северной границей в ходе вертолетной прогулки. Также она должна встретиться с палестинским руководством.Согласно опубликованному пресс-релизу, на протяжении всей ее поездки Никки Хейли будет сопровождать посол Израиля в ООН Данни Данон. Но в то же время ее визит на различные исторические и религиозные объекты в Старом городе Иерусалима были объявлены как закрытые, то есть никакие израильские чиновники ее сопровождать не будут.