Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Постпред США в ООН Никки Хейли прилетела в Израиль | Фото: tvnewsbadge/Flickr07.06 13:28   MIGnews.com

Постпред США в ООН Никки Хейли прилетела в Израиль

В Израиль с трехдневным рабочим визитом прибыла постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, у которой запланированы встречи с высшим руководством страны, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Реувена Ривлина.

Для Хейли – одной из самых ярый сторонниц Израиль в администрации Трампа и бесспорной любимицы произраильской общины Америки – это станет первым визитом в Еврейское государства с момента занятия ее должности в ООН в январе.

Как ожидается, она отправится в Тель-Авив, побывает в мемориальном музее памяти жертв Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме, а также взгляд с высоты птичьего полета на границу Израиля с сектором Газа и ее северной границей в ходе вертолетной прогулки. Также она должна встретиться с палестинским руководством.

Согласно опубликованному пресс-релизу, на протяжении всей ее поездки Никки Хейли будет сопровождать посол Израиля в ООН Данни Данон. Но в то же время ее визит на различные исторические и религиозные объекты в Старом городе Иерусалима были объявлены как закрытые, то есть никакие израильские чиновники ее сопровождать не будут.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:02
Попытка групповой инфильтрации на Голанских высотах
12:55
ISIS взяло на себя ответственность за теракты в Тегеране
12:49
Мятеж в Кфар Касем. Версия охранника станции полиции
12:33
Amnesty International объявила бойкот поселениям
11:50
Эрдоган: Изоляция Катара ничего не решит
11:28
Палестинцы: Израиль к миру не готов
11:19
Серия терактов в Тегеране: 7 убитых, 4 заложников
10:58
Иванка Трамп сразила всех наповал платьем за $35
10:25
Нарендра Моди едет в Израиль, но не в ПА
09:57
Катар запретил ХАМАСу планировать теракты против Израиля
09:42
Тегеран: стрельба в мавзолее Хомейни
09:11
Шок ХАМАСа: Израиль использует ситуацию вокруг Катара
08:38
Шакед: расследовать военные преступления Шоврим Штика
08:31
"Эрдоган исламизирует Европу, но все это игнорируют"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus