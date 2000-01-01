Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












07.06 18:29   MIGnews.com

Поселенцы сдались: Прага не хуже раввината

Депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) добилась того, чтобы паре русскоязычных репатриантов позволили приобрести дом в поселении Кдумим. Ранее им отказали на том основании, что их брак не зарегистрирован в раввинате, так как они сыграли свадьбу в Праге. Это скандальное решение вызвало гнев политиков и рядовых граждан страны: в социальной сети Фейсбук появились сотни записей об этом инциденте.

Парламентарий отмечает, что это далеко не первый случай откровенно дискриминационного отношения бюрократических структур Израиля к репатриантам из бывшего СССР. По ее убеждению, нельзя в демократическом государстве, в 2017 году, запретить людям поселиться где-либо только из-за того, что они заключили брак не в раввинате.

"Лояльные граждане и налогоплательщики не должны сталкиваться ни с чем подобным. Я рада, что благодаря моему вмешательству, резкому обращению к председателю местного совета поселения Кдумим и инициированному мной общественному давлению, включавшему волну публикаций в СМИ и требование вместе с группой депутатов Кнессета созыва экстренного заседания парламентской комиссии по внутренним делам, это постыдное решение было отменено и супруги смогут поселиться в Кдумим без всяких проблем", - сказала Юлия Малиновская.

пресс-служба фракции НДИ
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:15
Катар решительно осудил серию терактов в Иране
18:50
Военный самолет Мьянмы пропал без вести
18:06
Супружеская чета из Хайфы похитила бриллиантов на миллионы
17:52
Турецкие экспортеры спешат на помощь Катару
17:20
В Хайфе девушка упала с высоты и разбилась насмерть
17:03
Поддержка Катара в социальных сетях - уголовное преступление
16:54
Франция осудила серию терактов в Тегеране
16:22
Число погибших в Лондоне возросло до 8 человек
16:08
Мири Регев упала и сломала руку
15:55
Лавров о терактах в Тегеране: Террористы не успокаиваются
15:48
MI-5 было известно об одном из "лондонских террористов"
15:19
Алла Пугачева перенесла сердечный приступ
15:11
Мега-теракт ISIS в Тегеране  
14:48
Парламент Ирана освобожден. Все нападавшие мертвы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus