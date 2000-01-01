07.06 18:29 MIGnews.com

Поселенцы сдались: Прага не хуже раввината

пресс-служба фракции НДИ

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Депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) добилась того, чтобы паре русскоязычных репатриантов позволили приобрести дом в поселении Кдумим. Ранее им отказали на том основании, что их брак не зарегистрирован в раввинате, так как они сыграли свадьбу в Праге. Это скандальное решение вызвало гнев политиков и рядовых граждан страны: в социальной сети Фейсбук появились сотни записей об этом инциденте.Парламентарий отмечает, что это далеко не первый случай откровенно дискриминационного отношения бюрократических структур Израиля к репатриантам из бывшего СССР. По ее убеждению, нельзя в демократическом государстве, в 2017 году, запретить людям поселиться где-либо только из-за того, что они заключили брак не в раввинате."Лояльные граждане и налогоплательщики не должны сталкиваться ни с чем подобным. Я рада, что благодаря моему вмешательству, резкому обращению к председателю местного совета поселения Кдумим и инициированному мной общественному давлению, включавшему волну публикаций в СМИ и требование вместе с группой депутатов Кнессета созыва экстренного заседания парламентской комиссии по внутренним делам, это постыдное решение было отменено и супруги смогут поселиться в Кдумим без всяких проблем", - сказала Юлия Малиновская.