07.06 12:33 MIGnews.com

Amnesty International объявила бойкот поселениям

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Международная правозащитная организация Amnesty International объявила начало антиизраильской кампании, цель которой – в том, чтобы добиться всеобщего бойкота товаров, произведенных в израильских поселениях в Иудее и Самарии.Кампания была приурочена к 50-летию так называемой "оккупации" – победы Израиля в Шестидневной войне, по результатам которой под контроль ЦАХАЛа перешли обширные территории арабских врагов Еврейского государства.Другой ее призыв – закрыть предприятия иностранных компаний, которые работают на "территориях"."Десятилетиями мир наблюдал, как Израиль уничтожает дома палестинцев и грабит их землю и природные ресурсы ради собственной прибыли. Хотя палестинская экономика отстает от оскорбительной политики на 50 лет, процветающее многомиллионное поселенческое движение было создано на основе систематического угнетения палестинского населения", - сказано в заявлении генерального секретаря Amnesty International Салила Шетти."По прошествии 50 лет простого осуждения расширения поселений Израиля будет недостаточно. Государствам пришло время принять конкретные международные меры для прекращения финансирования поселений, которые сами по себе являются грубым нарушением международного права и военным преступлением", - добавил он.Шетти обвинил Израиль в сносе палестинских домов, использовании основных ресурсов палестинцев ради выгоды поселений, ограничении передвижений палестинцев и "блокаде двух миллионов человек на территории менее половины Нью-Йорка".