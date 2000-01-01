Эрдоган: Изоляция Катара ничего не решит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял сторону Катара в новом региональном конфликте, в результате которого ряд арабских и мусульманских государств объявил бойкот Дохе и разорвал с эмиратом дипломатические отношения.
"Изоляция Катара не решит существующих проблем. Мы делаем все, чтобы разрешить этот кризис", - цитирует Reuters турецкого президента.
Эрдоган предупредил, что Анкара не станет разрывать отношения с Дохой, и обещал приложить все усилия для урегулирования ситуации вокруг Катара путем диалога.
"Я хочу четко заявить, что мы не одобряем санкции против Катара. Такое развитие событий в то время, когда нам нужны солидарность и сотрудничество больше, чем когда-либо, ничего хорошего не принесет никому в регионе", - заявил он.
Напомним, что ранее на фоне обвинений в поддержки разнородных террористических организаций, Ирана и Израиля о прекращении дипотношений с Катаром объявили ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливия, Мальдивы, Йемен, Маврикий и Мавритания, Иордания огранила уровень своей дипмиссии в эмирате, а власти Филиппин запретили своим гражданам работать в Катаре.