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Эрдоган: Изоляция Катара проблемы не решит | Фото: World Humanitarian Summit/Flickr07.06 11:50   MIGnews.com

Эрдоган: Изоляция Катара ничего не решит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял сторону Катара в новом региональном конфликте, в результате которого ряд арабских и мусульманских государств объявил бойкот Дохе и разорвал с эмиратом дипломатические отношения.

"Изоляция Катара не решит существующих проблем. Мы делаем все, чтобы разрешить этот кризис", - цитирует Reuters турецкого президента.

Эрдоган предупредил, что Анкара не станет разрывать отношения с Дохой, и обещал приложить все усилия для урегулирования ситуации вокруг Катара путем диалога.

"Я хочу четко заявить, что мы не одобряем санкции против Катара. Такое развитие событий в то время, когда нам нужны солидарность и сотрудничество больше, чем когда-либо, ничего хорошего не принесет никому в регионе", - заявил он.

Напомним, что ранее на фоне обвинений в поддержки разнородных террористических организаций, Ирана и Израиля о прекращении дипотношений с Катаром объявили ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливия, Мальдивы, Йемен, Маврикий и Мавритания, Иордания огранила уровень своей дипмиссии в эмирате, а власти Филиппин запретили своим гражданам работать в Катаре.
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