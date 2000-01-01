07.06 10:25 MIGnews.com

Нарендра Моди едет в Израиль, но не в ПА

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Планирование исторического визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль находится в самом разгаре. И поступит он не так, как большинство международных лидеров, посещавших Еврейское государство прежде.Портал Walla пишет, что одним из подтверждений крепких двусторонних отношений между Иерусалимом и Дели, а также демонстрацией приоритетов индийцев является то, что 66-летний Нарендра Моди не станет посещать Рамаллу или какой-либо другой город, находящийся под контролем ПА.Как уже сообщалось, Моди, который, сойдя по трапу самолета в аэропорту Бен-Гурион 5 июля, станет первым главой индийского правительства, который посетит Израиль. Его визит продлится два дня, а после он отправится на саммит "Большой двадцатки", который состоится 7-8 июля в Гамбурге.Впрочем не далее, как в прошлом году Моди встречался с председателем ПА Махмудом Аббасом, который посетил Нью-Дели в прошлом месяце. Он подтвердил приверженность Индии установлению "суверенности, независимости, единства и жизнеспособности" палестинцев, сосуществуют бок о бок с Израилем в мире.