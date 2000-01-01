Трампа не хотят видеть на похоронах сенатора Маккейна

По информации The New York Times и NBC News, на данный момент 81-летний сенатор от штата Аризона жив и успешно продолжает борьбу с агрессивной формой рака головного мозга, но он уже дал своему окружению знать, что хочет, чтобы на его похоронах в качестве представителя Белого дома присутствовал вице-президент Майк Пенс.
Отметим, что отношения американского лидера и Маккейна всегда были напряженными, а в 2016 году Дональд Трамп позволил себе заявить, что Джона Маккейна нельзя считать настоящим героем Вьетнамской войны, поскольку он был взят в плен.