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Трампа не хотят видеть на похоронах сенатора Маккейна | Фото:07.05 09:54   MIGnews.com

Трампа не хотят видеть на похоронах сенатора Маккейна

Сенатор Джон Маккейн ясно дал понять, что не хочет, чтобы президент США Дональд Трамп присутствовал на его похоронах.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel.

По информации The New York Times и NBC News, на данный момент 81-летний сенатор от штата Аризона жив и успешно продолжает борьбу с агрессивной формой рака головного мозга, но он уже дал своему окружению знать, что хочет, чтобы на его похоронах в качестве представителя Белого дома присутствовал вице-президент Майк Пенс.

Отметим, что отношения американского лидера и Маккейна всегда были напряженными, а в 2016 году Дональд Трамп позволил себе заявить, что Джона Маккейна нельзя считать настоящим героем Вьетнамской войны, поскольку он был взят в плен.
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