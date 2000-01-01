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`Окно возможностей удара Ирана по Израилю - эта неделя` 07.05 09:08   MIGnews.com

"Окно возможностей удара Ирана по Израилю - эта неделя"

Профессор Узи Раби, директор Центра Моше Дайяна по изучению Ближнего Востока и Африки в университете Тель-Авива дал интервью газете Исраэль Ха-Йом.

Профессор говорил о вероятности иранского удара в ответ на серию недавних израильских атак в Сирии: “Я думаю, что в это регионе у них есть ракеты Шихаб с относительно небольшим радиусом действия. Я думаю, что иранцы не хотят масштабной войны. Так говорят в иранских социальных сетях. Если это соответствует действительности, то это имеет отношение к северу Израиля”.

Относительно сроков возможного иранского удара профессор Раби сказал: “Как представляется, иранцы решили предпринять какие-то действия с 6 мая - после ливанских выборов до 12 мая - даты объявления решения Трампа по ядерной сделке. Иранцы сейчас в неудобном положении из-за давления со стороны ЕС, и они слышали от русских, что те тоже готовы открыть некоторые положения соглашения. Те кто давит на иранское руководство - корпус стражей исламской революции, чьи члены погибли в результате атак”.

Профессор Раби также указал на то, что желание отомстить Израилю является проявлением внутренней борьбы в иранской верхушке - между гражданской администрацией и КСИР. Раби высказал предположение о том, что иранцы постараются не обстреливать гражданские объекты, но “создать стерильную картину” - атаковать военную базу в ответ на атаки против военных баз.
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