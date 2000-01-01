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Эльора Азарию освободят в четверг 07.05 09:03   MIGnews.com

Эльора Азарию освободят в четверг

По сообщениям в израильских СМИ, “хевронский стрелок” Эльор Азария, застреливший террориста в Хевроне в Песах 2015 года, будет освобожден из тюрьмы в четверг, 10 мая.

Свадьба брата Азарии намечена на среду, и поэтому, возможно, солдата освободят на день раньше.

В семье предполагают, что Эльора отпустят на свадьбу, но затем потребуют, чтобы он вернулся в тюрьму для прохождения формальностей процедуры освобождения.

Сам Эльор Азария прокомментировал отсутствие реакции на прошение о досрочном освобождении из тюрьмы так: “Я не плакался два года, и не намерен плакаться сейчас”.
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