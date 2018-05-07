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07.05 07:38   MIGnews.com

Эрдоган: Турция в Сирии надолго

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция "Оливковая ветвь" будет продолжаться, пока в Сирии не станет безопасно.

"Нам нужно было начать ее раньше. Если бы мы это сделали, Килис» не подвергалась бы атакам так много раз", - передали слова Эрдогана на Lenta.ru.

А седущие на очереди, по словам президента, Идлиб, Манбидж и Телль-Рифъат.

20 января текущего года было объявлено начало операции "Оливковая ветвь", под эгидой которой Турция начала бороться с отрядами курдов на территории Сирии, объединив усилия с "Сирийской свободной армией", которая не признает руководство нынешнего президента Башара Асада.
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