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Либерман предупредил о последствиях переноса посольства США | Фото:07.05 07:44   MIGnews.com

Либерман предупредил о последствиях переноса посольства США

Министр обороны Авигдор Либерман в минувшие выходные заявил, что Израилю придется заплатить "цену" за решение США перевести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщает The Times of Israel.

"Бесплатного обеда не бывает. Открытие посольства США в Иерусалиме будет стоить дорого, но оно стоит того. Мы должны это приветствовать и быть готовыми заплатить цену", - подчеркнул глава оборонного ведомства, выступая на 2-м канале в программе "Встреча с прессой".

В пятницу газета "Маарив" сообщила, что официальные лица США предупредили Либермана во время его визита в Вашингтон на прошлой неделе, что администрация Трампа в обмен на перенос посольства в Иерусалим планирует попросить Израиль уйти из четырех арабских районов в Восточном Иерусалиме – Джебель-Мукабера, Иссавии, Шуафата и Абу-Диса, чтобы эти районы стали столицей будущего палестинского государства.

Американские официальные лица позже опровергли сообщение, заявив, что мирный план США еще не завершен.

Либерман также назвал решение о переезде посольства США в Иерусалим "историческим, важным и драматичным".

Также министр обороны отметил в субботнем эфире, что возможны попытки сорвать торжественное открытие американского посольства в Иерусалиме в середине мая, но не ожидает, что такие попытки удастся.

Напомним, палестинский Марш Возвращения запланирован на 14 мая, в день открытия посольства. Однако, как сообщают палестинские СМИ, ХАМАС призывает жителей Газы продолжать протесты и после середины мая.
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