Про-иранская террористическая группировка “Хизбалла” и ее союзники станут главными победителями ливанских парламентских выборов, предсказывают ливанские СМИ.
“Хизбалла” и союзники получат более 0% мест в парламенте, передает Reuters.
Это станет большой политической победой для “Хизбаллы”, у которой окажется простое большинство в ливанском парламенте. “Хизбалла” усилится за счет мандатов, которые потеряем Future Movement премьера Саада Харири.
Выборы также демонстрируют малую явку избирателей - на уровне 49,2%. на прошлых выборах уровень явки составил 54%.
Это - первые парламентские выборы в Ливане за последние девять лет. Ранее ливанские парламентарии продлили собственный мандат - якобы из-за гражданской войны в Сирии и порожденной ею угрозой безопасности Ливана, не допускавшей проведения выборов.
Сектантская система управления , закрепленная конституцией Ливана, предусматривает невозможность доминирования одной из политических групп. Предполагается, что нынешний премьер-министр Саад Харири станет во главе суннитского политического блока, противостоящего “Хизбалле”, и сохранит за собой пост премьер-министра.