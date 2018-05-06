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`Хизбалла` побеждает на выборах 07.05 06:57   MIGnews.com

"Хизбалла" побеждает на выборах

Про-иранская террористическая группировка “Хизбалла” и ее союзники станут главными победителями ливанских парламентских выборов, предсказывают ливанские СМИ.

“Хизбалла” и союзники получат более 0% мест в парламенте, передает Reuters.

Это станет большой политической победой для “Хизбаллы”, у которой окажется простое большинство в ливанском парламенте. “Хизбалла” усилится за счет мандатов, которые потеряем Future Movement премьера Саада Харири.

Выборы также демонстрируют малую явку избирателей - на уровне 49,2%. на прошлых выборах уровень явки составил 54%.

Это - первые парламентские выборы в Ливане за последние девять лет. Ранее ливанские парламентарии продлили собственный мандат - якобы из-за гражданской войны в Сирии и порожденной ею угрозой безопасности Ливана, не допускавшей проведения выборов.

Сектантская система управления , закрепленная конституцией Ливана, предусматривает невозможность доминирования одной из политических групп. Предполагается, что нынешний премьер-министр Саад Харири станет во главе суннитского политического блока, противостоящего “Хизбалле”, и сохранит за собой пост премьер-министра.




Телеканал Al-Mayadeen сообщает о том, что кандидаты “Хизбаллы” и союзного ей шиитского движения Амаль победили во всех трех дистриктах Южного Ливана..

После появления предварительных итогов выборов некоторые сторонники побеждающих партий начали праздновать на улицах. Официальные итоги выборов будут опубликованы днем 7 мая.
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