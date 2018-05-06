07.05 06:57 MIGnews.com

"Хизбалла" побеждает на выборах

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Про-иранская террористическая группировка “Хизбалла” и ее союзники станут главными победителями ливанских парламентских выборов, предсказывают ливанские СМИ.“Хизбалла” и союзники получат более 0% мест в парламенте, передает Reuters.Это станет большой политической победой для “Хизбаллы”, у которой окажется простое большинство в ливанском парламенте. “Хизбалла” усилится за счет мандатов, которые потеряем Future Movement премьера Саада Харири.Выборы также демонстрируют малую явку избирателей - на уровне 49,2%. на прошлых выборах уровень явки составил 54%.Это - первые парламентские выборы в Ливане за последние девять лет. Ранее ливанские парламентарии продлили собственный мандат - якобы из-за гражданской войны в Сирии и порожденной ею угрозой безопасности Ливана, не допускавшей проведения выборов.Сектантская система управления , закрепленная конституцией Ливана, предусматривает невозможность доминирования одной из политических групп. Предполагается, что нынешний премьер-министр Саад Харири станет во главе суннитского политического блока, противостоящего “Хизбалле”, и сохранит за собой пост премьер-министра.Телеканал Al-Mayadeen сообщает о том, что кандидаты “Хизбаллы” и союзного ей шиитского движения Амаль победили во всех трех дистриктах Южного Ливана..После появления предварительных итогов выборов некоторые сторонники побеждающих партий начали праздновать на улицах. Официальные итоги выборов будут опубликованы днем 7 мая.