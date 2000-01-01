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Известны сроки доклада ОЗХО по химатаке в Сирии 07.05 21:23   MIGnews.com

Известны сроки доклада ОЗХО по химатаке в Сирии

В понедельник, 7 мая, стало известно, что доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия по предполагаемой химатаке в сирийском городе Дума (Восточная Гута) может быть рассмотрен в СБ ООН только через две недели.

Польский постпред при международной организации Жоанна Вронецка сообщила, что миссия ОЗХО завершила работу на месте.

В конце минувшей недели представители организации подтвердили окончание работ в сирийском городе Дума. Там были взяты образцы и доставлены в лабораторию для анализов, на которые потребуется не менее трех-четырех недель.

На сегодня специалисты не могут конкретизировать сроки подготовки доклада о результатах анализа проб, взятых в Думе.
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